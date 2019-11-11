المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع لأول مرة في 8 أشهر خلال أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي، لأول مرة في 8 أشهر، ليصل إلى 2.7% مقابل 2.6% في سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين.

وقال المركزي في بيان، إن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا موجبا 1.1% في أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا 2.3% خلال سبتمبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر 2018.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وواصل معدل التضخم العام السنوي بالأسعار الهبوط للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 2.4% مقابل 4.3% في سبتمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول السبت.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 1% في سبتمبر مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.