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    تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم

    11:31 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم

    خضار

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات بتراجع 25 قرشا، كما تراجع سعر كيلو البصل جنيها ليترواح بين 2.5 و3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 و 6 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

    البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

    الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

    الجوافة بين 2 و5 جنيهات.

    الرمان بين 2 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    سوق الجملة سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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