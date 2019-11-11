تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات بتراجع 25 قرشا، كما تراجع سعر كيلو البصل جنيها ليترواح بين 2.5 و3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 و 6 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 2 و5 جنيهات.

الرمان بين 2 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.