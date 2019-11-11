تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم
القاهرة – مصراوي:
تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و6 جنيهات بتراجع 25 قرشا، كما تراجع سعر كيلو البصل جنيها ليترواح بين 2.5 و3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.
البطاطس بين 3 و 6 جنيهات بتراجع 25 قرشا.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.
البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.
اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 2 و5 جنيهات.
الرمان بين 2 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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