المالية تستهدف خفض الدين العام لـ 80% من الناتج المحلي العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية تراجع معدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

وأصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال الوزارة في البيان، إن من المستهدف تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وتستهدف وزارة المالية، خفضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.

وكان بيان سابق لوزارة المالية، قال إن العام المالي المقبل، سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011.

وانخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلى من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو 2019.

وتستهدف الحكومة، خفض نسبة الدين إلى 82.5% ثم تصبح 77.5% بنهاية يونيو2022، ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، بحسب بيان الوزارة السابق.