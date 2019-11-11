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    المالية تستهدف انخفاض عجز الموازنة إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل

    11:02 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    المالية تستهدف انخفاض عجز الموازنة إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    توقعت وزارة المالية انخفاص العجز الكلي للموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

    وأصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

    وقالت الوزارة إنها تستهدف تحقيق عجزًا كليًا للموازنة يبلغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

    وتستهدف مصر عجزًا كليًا خلال العام المالي الجاري نسبته 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

    وأظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو أول شهر من العام المالي الحالي، ليسجل نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1% خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.

    وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العام المالي المقبل محمد معيط

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