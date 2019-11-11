  • عاجل:استشهاد خفيرين ومدني في إطلاق نار بطوخ

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:48 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار كريدي أجريكول الجنيه المصري

    الخبر التالى:

    مصر تستهدف معدل نمو 6.4% خلال العام المالي المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان