ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.