ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة المولد النبوي الشريف.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.13% إلى مستوى 14815 نقطة.
وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14795 نقطة.
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