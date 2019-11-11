ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة المولد النبوي الشريف.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.13% إلى مستوى 14815 نقطة.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14795 نقطة.