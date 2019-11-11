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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين

    10:38 ص الإثنين 11 نوفمبر 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بعد إجازة المولد النبوي الشريف.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.13% إلى مستوى 14815 نقطة.

    وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% بنهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14795 نقطة.

    البورصة مؤشرات البورصة المولد النبوي

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