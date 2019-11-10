جوميا تقدم خدمة جديدة لتوصيل الشحنات للعملاء بالتعاون مع "أمان"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة جوميا العاملة بمجال التجارة الإلكترونية، وشركة أمان للخدمات المالية، وشركة "R2S" العاملة بمجال التوصيل وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، اليوم الأحد، عن تعاون ثلاثي لتسهيل توصيل شحنات العملاء من خلال منصة ذكية تهدف إلى خدمة العميل دون تحمل أي تكلفة إضافية.

وبحسب بيان من شركة جوميا اليوم، يربط هذا التعاون بين منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع بالتجزئة المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال محلات وفروع أمان، من خلال منصة "R2S Plus" التي تقدمها شركة "R2S".

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، إن هذه الشراكة تضمن توصيل الشحنات مجانا للعملاء دون تحمل مصاريف جديدة خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وازدحام الشوارع وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن هذه الخدمة ستعمل على تقليل الهدر في الوقت من جانب، وتوصيل الشحنات والمنتجات بسرعة وسهولة وأكثر أمانا من خلال فروع شركة أمان المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وذكر صفوت أنه مع انتشار عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال منظومة التجارة الإلكترونية، ستساعد هذه الوسيلة الجديدة على زيادة إقبال العملاء على الشراء عبر جوميا خاصة مع ضمان توصيل الشحنات في أي وقت وأي مكان يحدده العميل نفسه من خلال اختيار العميل لأقرب فرع من فروع أمان يستطيع فيه استقبال شحنته.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إنه "مع صعوبة الوصول للعملاء تعتبر فروع أمان هي الحل السحري لتوصيل الشحنات للعملاء بوسيلة آمنة وسريعة، حيث تعمل فروع أمان منذ الحادية عشر صباحاً وتمتد حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل".

وأضاف مغازي أن أمان بدأت التعاون مع "R2S" وجوميا من خلال منصة "R2S Plus" لتوفير الخدمة في 60 محلا منتشرة على مستوى الجمهورية، وتمتلك الشركة رؤية استراتيجية لمضاعفة عدد الفروع لتصل في إجماليها إلى 250 فرعا بحلول منتصف عام 2020.

وذكر مهدي العُلبي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "R2S"، أن علاقة شركته مع جوميا تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتم تكليل هذا التعاون مع شركة أمان، حيث يعكس هذا التعاون الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في مصر، فإجمالي الشحنات التي تصل للعملاء في العام الواحد تصل إلى أكثر من ٩٠ مليون شحنة سنويا في كل المحافظات.

وقال العلبي إن الهدف من هذا التعاون هو تطوير تقنيات الخدمات اللوجستية التي يحصل عليها العميل، مشيرا إلى أن منصة "Plus R2S" هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا.

وأضاف أن هذه المنصة تتكون شبكة من محلات التجزئة بطريقه الاقتصاد التشاركي لتقديم الاختيار للعميل لاستلام شحنته من الفرع المناسب في الميعاد المناسب، وبطريقة الدفع المناسبة داخل فروع أمان سواء بالطرق التقليدية "Cash On Delivery"، أو من خلال التحصيل الإلكتروني.

وأوضح العلبي أن "R2S" تعتبر واحدة من أبرز الشركات المتخصصة لتمكين وخدمة الشركات المصرية في مجال تكنولوجيا ولوجستيات التجارة الإلكترونية، وفي التطور الرقمي في السوق المصرية، حيث تمثل الشركة الوسيط المثالي بين البائع والمشتري.

وتابع: "نحن سعداء بالتعاون من شركه جوميا مصر وأمان للخدمات المالية في خدمة R2S Plus التي تم تفعيلها للتجربة خلال الثلاث أشهر الماضية بدون أي دعاية، ولاقت إقبالا كبيرا من عملاء شركة جوميا بما توفر لهم من سهولة وراحة وتوفير".