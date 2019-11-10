أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في مصر، جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 659 جنيها مقابل 660 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.