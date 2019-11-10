  • عاجل:4 بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% الخميس المقبل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليفربول ومان سيتي البلاك فرايداي المولد النبوي هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

    01:28 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    انخفضت أسعار الذهب في مصر، جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلي.

    وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 659 جنيها مقابل 660 جنيها أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

    واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

    أسعار الذهب مصر ذهب

    الخبر التالى:

    غدا- إغراق أول شعب مرجانية مصنعة بتكنولوجية الـ "3D" في سهل حشيش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان