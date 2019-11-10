16 سؤالًا حول طرح حصة من أرامكو السعودية في البورصة

القاهرة- مصراوي:

أتاحت شركة أرامكو عملاق النفط السعودية، نشرة طرح حصة من أسهمها في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

ووضعت الشركة على موقعها الإلكتروني إجابات على مجموعة من الأسئلة الشائعة حول كيفية شراء أسهم في أرامكو وتفاصيل حول سعر السهم والبنوك المشاركة في الاكتتاب.

1-متى يمكنني شراء أسهم؟

تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م) وتنتهي في تاريخ 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).

تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/03/1441 هـ (الموافق 17/11/2019م) وستنتهي في يوم 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).

2-ما الجهة التي تبيع الأسهم؟

حكومة المملكة العربية السعودية هي التي تبيع الأسهم بوصفها المساهم في الشركة.

3-أين ستُدرج أسهم الشركة؟

ستُدرج أسهم الشركة في سوق "تداول"، وهي سوق الأسهم الأساسية في المملكة العربية السعودية.

4-ما الذي ينبغي عليّ فعله لشراء الأسهم؟

ينبغي عليك قراءة المعلومات المُتاحة في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة بأكملها. كما بإمكانك التواصل مع مصرفك أو أيٍّ من المستشارين الماليين والبنوك المستلمة المذكورة أسمائهم على الموقع الإلكتروني للشركة وفي نشرة الإصدار.

5-أين أذهب لكي أتقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم؟

بالاعتماد على بنكك، ثمّة عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم من خلالها. وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

للأسئلة والاستفسارات، يُرجى التواصل مع البنك الذي تتعامل معه.

6-البنك الذي أتعامل معه غير موجود في القائمة، ماذا يمكنني أن أفعل؟

البنوك المُدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقّي الطلبات.

رجاء التواصل مع أيّ بنك تختاره من هذه القائمة لكي تناقش معه عملية تقديم الطلب.

7-من يمكنه شراء الأسهم؟

يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

8-أين يمكنني إيجاد نموذج التقديم؟

نموذج التقديم مُتاح عبر البنوك المشاركة بمجرد إتاحة المجال للاكتتاب في الطرح. قائمة البنوك المشاركة مُدرجة على الموقع الإلكتروني للشركة (https://www.saudiaramco.com/ar/).

9-ما هو أقل مبلغ يمكنني استثماره لكي أتمكّن من شراء أسهم؟

الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10 (مثل 10، 20، 30، إلخ).

10-ما هو أكبر مبلغ يمكنني استثماره؟

لا يوجد سقف محدّد لذلك.

11-كم سيبلغ سعر السهم؟

سيتم تحديد النطاق السعري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح العام الأولي.

وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة الاكتتاب.

12-كيف تتم عملية الاكتتاب؟

أولًا، ينبغي عليك قراءة كافة المعلومات المتاحة حول الاكتتاب العام، بما في ذلك نشرة الإصدار، والتي قامت الشركة بإصدارها ونشرها على موقعها الالكتروني. وتهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين والتي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي وعوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاستثمار في أسهم الطرح، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.

سيُعلن عن النطاق السعري للأسهم في الوقت المناسب، ثم سيتعيّن عليك تحديد المبلغ الذي ترغب باستثماره بناءً على الحد الأعلى لهذا النطاق السعري.

وفي حال قررت تقديم الطلب، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التواصل مع أحد البنوك المستلمة. وتوجد تفاصيل هذه البنوك على الموقع الإلكتروني للشركة.

بعد تقديم الطلب، سيتم في نهاية العملية إبلاغك بعدد الأسهم المخصصة لك وسعرها.

13-هل سيتم تقديم أسهم مكافأة (أسهم مجانية)، أو خصم على الأسهم أو أيّ نوعٍ آخر من الحوافز المتاحة للاستثمار في الاكتتاب؟

سيحصل شريحة السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة (180) يومًا على (1) سهمٍ مجانيٍ لكل (10) أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى (100) سهمٍ مجانيٍ.

14-هل يمكنني التقدم بطلبات بالنيابة عن أفراد الأسرة الآخرين، بما في ذلك الأطفال؟

المواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين. ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع لنشرة الإصدار.

15-ما هو المبلغ الذي ينبغي عليَّ استثماره؟

ينبغي عليك اتخاذ القرار بالاستثمار من عدمه، ومبلغ الاستثمار بناء على ظروفك الخاصة، وبعد الاطلاع بتدبّر على كافة المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار التي يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي حال كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التواصل مع مستشارك المالي/بنكك.

16-أين يمكنني الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول أرامكو السعودية؟

نشرة إصدار الشركة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى المواقع الإلكترونية للمستشارين الماليين. وتهدف نشرة الإصدار إلى توفير المعلومات التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين والتي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي وعوامل المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاستثمار في أسهم الطرح، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.

وللاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل، يمكنك زيارة قسم الطرح العام الأولي بالموقع الإلكتروني لأرامكو السعودية.