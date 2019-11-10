أرامكو تكشف طريقة دفع "الزكاة" على أرباحها بعد الطرح في البورصة السعودية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أرامكو للنفط السعودية في نشرة طرح حصة من أسهمها في البورصة إن الاستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية سيكون "مزكى عنه".

وأضافت في نشرة الطرح التي أتاحتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أنه "وفقًا للأمر الملكي رقم 16712 الموافق في 8 نوفمبر الجاري، سيكون الاستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية مزكى عنه، سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات وخصمها من مدفوعات الضريبة التي تسددها الشركة وتحولها لحساب الزكاة في وزارة المالية".

ووفقًا لنشرة الطرح فإن أرامكو دفعت مصروف زكاة خلال العام الماضي بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي.

وأعلنت أرامكو السعودية اليوم نشرة طرح حصة من أسهمها وقالت إنها ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد.

وبحسب نشرة الطرح، فإن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن 6 أشهر بعد الطرح العام الأولي.

وخلت نشرة الطرح الواقعة في أكثر من 600 صفحة من أي تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين.