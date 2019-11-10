"تنمية الصادرات" تنظم المشاركة المصرية بمعرضي الشارقة والجزائر للكتاب

لقاهرة- مصراوي:

نظمت هيئة تنمية الصادرات، بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب، المشاركة المصرية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والمعرض الدولي للكتاب بالجزائر، اللذين عقدا خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر بمدينة الشارقة الإماراتية، ومدينة الجزائر العاصمة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، قال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والثلاثين يعد ثالث أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، والذي افتتحه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.

وأضاف أن الدورة الحالية والتي أقيمت بمركز "اكسبو الشارقة" حظيت بمشاركة أكثر من 1874 ناشرا يمثلون 77 دولة، حيث قدموا أحدث إصداراتهم من خلال عرض أكثر من 1.6 مليون كتاب في شتى المجالات.

وأشار الشريف إلى أن الجناح المصري بالمعرض أقيم على مساحة 489 مترا مربعا وبمشاركة 37 دار نشر، وبدعم ومساندة كبيرة من المكتب التجاري المصري بدولة الإمارات.

وأوضح محمد ناصر مدير الجناح المصري، أن المعرض قدم ما يقرب من 1800 فعالية علمية وورش عمل وجلسات نقاشية، بهدف تبادل الخبرات بين الناشرين العرب ونظرائهم في مختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بالمعرض الدولي للكتاب بالجزائر، قال عبد العزيز الشريف، إن هذا المعرض يمثل حدثا ثقافيا سنويا مخصصا للكتب والكتابة، ويتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، ويعتبر أهم حدث ثقافي في البلاد من حيث الحضور والإقبال، كما يأتي على رأس المعارض المقامة في مختلف القطاعات بالجزائر.

وأضاف أن الجناح المصري بالدورة الرابعة والعشرين من المعرض، والذي افتتحه أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، شهد مشاركة 16 شركة على مساحة 298 مترا مربعا، مع دعم ومساندة كبيرة من المكتب التجاري المصري بالجزائر.

وأوضح حسين يحيى، مدير الجناح المصري، أن المعرض يعد أحد الفعاليات الهامة التي تستقطب عددا كبيرا من دور النشر من مختلف دول العالم، مما يتيح الفرصة للشركات المصرية ودور النشر في الوصول إلى أبرز بوابات النشر العالمية للكتاب في شمال القارة الأفريقية.

وذكر يحيى أن الجناح المصري تضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات والمطبوعات التاريخية والأدبية والفقهية والثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على النواحي السياحية والإعلامية والثقافية بمصر لتحقيق أقصى استفادة من الإقبال الكبير من زوار المعرض الذين يحرصون على متابعة واقتناء الإصدارات المصرية.