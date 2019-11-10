شركات أدوية عالمية تعلن رغبتها في التوسع باستثماراتها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أعرب ممثلو عدد من شركات الأدوية العالمية المستثمرة في مصر، عن رغبتهم في التوسع في استثماراتهم في مصر في ظل ما تتمتع به من موقع يجعلها مركزا إقليميا لشركاتهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والاستفادة من الحوافز التي تتضمنها قانون الاستثمار بعد التعديلات الأخيرة عليه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد.

كما أشاد ممثلو هذه الشركات بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن الجهود التي بذلتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الصحة، في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأدوية.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي هذه الشركات مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث تم بحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر، وإزالة أية عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان.

وذكر لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة جونسون آند جونسون في أوروبا والشرق الأوسط، أن شركته نفذت توسعات في مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وذلك نتيجة تحسين مناخ الاستثمار في مصر خاصة في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن إجمالي أعمال الشركة في مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه.

وأوضح سمير خليل، ممثل منظمة فارما للأدوية، أن منظمته تضم 22 شركة أجنبية تعمل في قطاع الدواء في مصر، مشيدا بمناخ الاستثمار في مصر، والذي يساعد شركته على العمل في مجال تصنيع وتطوير الأدوية.

وأشار عمرو ممدوح، مدير شركة جلاكسو سميث، إلى أن إجمالي استثمارات شركته في مصر بلغت 800 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 15 ألف عامل من خلال 10 مصانع، موضحا أن الشركة ستنتهي خلال العام الحالي من خطي إنتاج جديدين لتصنيع الفولتارين باستثمارات 100 مليون جنيه.

كما تعتزم جلاكسو سميث افتتاح الخط الثاني بمصنع السلام باستثمارات 80 مليون جنيه خلال عام 2020، بحسب ممدوح.

وحضر اللقاء، شركات جونسون آند جونسون، وفايزر، وايلى ليلى، وفارما، وجلاكسو سميث، ومونديفارما، بحضور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، تطلع الحكومة لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية في مصر، خاصة في مجال الصحة والدواء، في إطار الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين حياة المواطنين.