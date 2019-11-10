ارتفاع البلطي والسبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البوري لستراوح بين 44 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها.