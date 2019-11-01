41 % زيادة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي، زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنسبة 41.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 246.8 مليار جنيه (ما يعادل 15.124 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.709 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018، وذلك بزيادة نحو 4.4 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية، (عند تقييمها بالدولار) خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 182 مليون دولار، وذلك رغم تراجعها بالعملة المحلية.

وتعود زيادة هذه الاستثمارات في سبتمبر عند تقييمها بالدولار، إلى استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال سبتمبر الماضي، بنحو 28 قرشا، ليصل متوسط سعر البيع في البنوك إلى 16.32 جنيه بنهاية الشهر الماضي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2.5% خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية بالبنك، يومي 22 أغسطس، و26 سبتمبر الماضيين، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وقبل انتعاشها في 2019، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.