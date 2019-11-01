تقسيط بدون فوائد وتخفيضات هائلة.. أسواق الأونلاين تستعد لـ "البلاك فرايداي"

كتب- محمد علاء الدين:

بدأت العديد من الشركات الاستعداد لتخفيضات "البلاك فرايدي"، وكذلك مواقع التجارة الإلكترونية التي أصبحت تخفيضات شهر نوفمبر أو ما يعرف بـ "البلاك فرايداي" موسمًا للتباري بينهم.

والبلاك فرايدي أو الجمعة السوداء هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، لكنه تحول في الوطن العربي إلى موسم للشراء نظرا للتخفيضات الكبيرة التي تطرحها الشركات ومواقع التجارة الإلكترونية.

وعادة ما يكون هذا اليوم هو آخر جمعة من شهر نوفمبر ولكن مواقع التجارة الإلكترونية في مصر تتيح حملة البلاك فرايدي لمدة شهر كامل في بعض الأحيان.

وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا للتجارة الإلكترونية في مصر، إن تخفيضات البلاك فرايدي تبدأ هذا العام بداية من يوم 8 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر.

وأضاف صفوت، لمصراوي أن الشركة ستتيح تخفيضات على العديد من المنتجات سواء الملابس أو الأجهزة المنزلية والالكترونية، حتى زيوت محركات السيارات ستكون متاحة ضمن عروض تخفيضات البلاك فرايدي.

وأوضح أن جوميا ستتيح الشراء بالتقسيط خلال تخفيضات البلاك فرايدي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بدون فوائد، فضلا عن إتاحة عروض بتخفيضات أقوى كل يوم جمعة خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر.

كما أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات عن إطلاق أكبر حملة تخفيضات في تاريخ الشركة أثناء موسم التخفيضات السنوي الأبرز "بلاك فرايدي"، والذي ستقوم الشركة من خلاله بتقديم مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة بكافة أنحاء الجمهورية.

وبدأت ال جي تخفيضات البلاك فرايدي منذ 24 أكتوبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر أو حتى نفاذ الكمية.

وبحسب بيان صحفي لشركة إل جي ستقدم خصومات تصل إلى 20% على مجموعة من التلفزيونات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تتمتع بخاصية التعرف الصوتي باللغة العربية إلى جانب مجموعة تلفزيونات "OLED" كما تضم عروض التخفيضات أيضا تليفزيون الثعلب "Fox"

كذلك تطرح الشركة نسبة تخفيض تصل إلى 13% على مجموعة كبيرة من المنتجات المنزليه كغسالات الملابس المنزلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة والثلاجات وأفران الميكروويف والمكانس الكهربائية.

وتطرح إل جي تلك التخفيضات في كافة متاجرها بالإضافة إلى مختلف سلاسل محلات البيع بكافة أنحاء الجمهورية.