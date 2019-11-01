المركزي: 291 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 50 عميل مقترض بمارس الماضي

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي عن إن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل مقترض بلغت 291 مليار جنيه في مارس الماضي.

وقال المركزي في تقرير الاستقرار المالي المنشور على موقعه الإلكتراوني، إن هذه التمويلات موزعة بشكل جيد على 15 قطاع صناعي وزراعي وخدمي مثل البترول والتشيد والبناء والأنشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات.

وأوضح المركزي أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة انعكست علي أداء الشركات العاملة في السوق المحلي حيث سجلت هذه القطاعات والشركات العاملة بها أداء ونموا ثابتا.

وأشار المركزي إلى أن أنخفاض معدلات التضخم ساهم في ارتفاع معدل نمو الائتمان العائلي وفقا لأسعار المستهلكين في الفترة من يوليو 2018 إلى مارس الماضي، تزامنا مع ارتفاع معدلات نمو الوارادات الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة ما انعكس على ارتفاع نسبة الائمتان العائلي إلى ودائعه.

لكن التقرير أشار إلى أن نسبة الائتمان العائلي لا زالت عند مستوى منخفض، وهو مما يشير إلى قدرة القطاع العائلي على الاقتراض بصورة أكبر دون تكون مخاطر.

وأشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة ضمن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حققت زيادة بقيمة 144.2 مليار جنيه في يونيو.

وأضاف المركزي أن قيمة التمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغت 20.6 مليار جنيه لعدد 213 ألف مستفيد حتي يونيو الماضي بالتنسيق بين كلا من صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ووزارة المالية وهو مايساهم في تعزيز الوساطة المالية والشمول المالي.

ويهدف البنك المركزي إلي تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة القطاع المصرفي في أطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وفقا لقانون 88 لعام 2003 للبنك المركزي.

ويشمل التقرير علي ثلاثة فصول حيث يقدم الفصل الأول تحليلا لاهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية متمثلة في التطورات العالمية وكذلك دراسة بيئة الائتمان المحلي بهدف تحليل المخاطر النظامية التي يمكن أن توثر علي الاستقرار المالي.

بينما يقدم الفصل الثاني التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقيين أدائة وربحية القطاع المصرفي وتققيم المخاطر التي يتعرض لها وكيفية إداراتها، وتحليل أكبر خمس بنوك علي مستوي القطاع المصرفي.

ويتطرق الفصل الثالث إلي مبادرات الشمول المالي والبنية الأساسية للنظام المالي ونظم المدفوعات والتسويات.