أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بمصر والجرام يزيد 3 جنيهات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 678 جنيها مقابل 675 جنيها أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 581 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 774.9 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيه.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

لكن على مستوى الأداء الأسبوعي، يتجه الذهب صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5% على أساس أسبوعي بعد أن ربح 1% في الأسبوع السابق.