من ابتدائي لثانوي.. كيف تستخدم مساعد جوجل الذكي في التعليم؟

كتب- محمد علاء الدين:

يتفاعل مساعد جوجل الذكي، مع المستخدم من خلال الحديث سواء باللغة الإنجليزية أو العربية حتى أنه يفهم اللهجة المصرية، ويمكنه مساعدة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

ويمكن لمساعد جوجل الذكي مساعدة طلاب المرحلة الابتدائية على النطق الصحيح للحروف والكلمات سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وكذلك دعم الطلاب بالمعلومات الخاصة بالجغرافيا والتاريخ والعلوم والرياضيات.

ومساعد جوجل هو مساعد ذكي طورته جوجل وأعلنت عنه في عام 2016 وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مبادلة الحديث مع المستخدم ويجاوب على الأسئلة التي يوجهها له المستخدم وبمجرد الضغط على زر الشاشة الرئيسي في الهاتف الذكي يعمل مساعد جوجل الذكي، كما يتوفر المساعد الذكي كتطبيق لهواتف الاندرويد و iOS.

ويرصد "مصراوي" 5 فوائد لمساعد جوجل الذكي تناسب طلاب المدرسة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وطريقة استخدامها.

لطلاب المرحلة الابتدائية

1 - تعلم النطق والأبجدية

الطريقة: (أوك جوجل، غنيلي أغنية حروف الأبجدية).

2 - مساعدة الطلاب على توسيع معلوماتهم العامة منذ الصغر

الطريقة: (أوك جوجل، إيه طول نهر النيل؟، أوك جوجل، إيه عاصمة أستراليا؟- أوك جوجل، إيه أسرع حيوان في العالم؟).

3 - مساعدة الأهالي على تنظيم وقتهم ووقت أولادهم

الطريقة: (أوك جوجل، "اعمل تذكير جديد، ثم قل بصوتك محتوى التذكير الذي تريده، ثم سيسألكم المساعد عن موعد التذكير ليسجله ويقوم بتذكيرك في الموعد الذي اخترته).

ويمكن استخدام هذه الخاصية مع طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وبإمكان الطلاب استخدام المساعد للعثور على معلومات مهمة أو لتنظيم جداولهم حول امتحاناتهم بمساعدة من تطبيق تقويم جوجل الذي يعمل مع مساعد جوجل.

4 - تنظيم جدول المذاكرة على تطبيق تقويم جوجل الذي بإمكانه العمل من خلال مساعد جوجل

الطريقة: (أوك جوجل، اعمل حدث جديد على تقويمي - مذاكرة لامتحان الرياضيات - من الساعة ٣ مساءً: ٦ مساءً) – (أوك جوجل، عندي إيه في جدولي النهار ده؟).

5 - البحث عن معلومات بسيطة ومهمة قد تساعد أثناء المذاكرة

الطريقة: (أوك جوجل، ما هي مساحة مصر؟، أوك جوجل، من مخترع البنسلين؟، أوك جوجل، ما هو عدد السكان في الإسكندرية؟).