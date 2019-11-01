بعد تراجع كبير الشهر الماضي.. كم ستبلغ أسعار الحديد في نوفمبر؟

كتبت- منار الرخ:

أعلنت مصانع عز وبشاي، استقرار أسعارهما بداية من شهر نوفمبر، تسليم أرض المصنع، عند نفس أسعار الشهر الماضي، بحسب ما قاله خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي.

وأضاف الدجوي، أن شركة عز أخطرت التجار بأن سعر الطن تسليم أرض المصنع يبلغ اليوم الجمعة 10.9 ألف جنيه شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وهي نفس أسعار بداية أكتوبر الماضي.

وبلغ سعر طن الحديد في مصانع بشاي للصلب 10.8 ألف جنيه للطن، وهي نفس أسعار أكتوبر.

وكانت شركات الحديد خفضت أسعارها بشكل ملحوظ منذ بداية الشهر الماضي، بقيمة وصلت إلى ألف جنيه للطن الواحد خلال الشهر.

وأوضح الدجوي، أن بعض المصانع ثبتت أسعارها عند نفس أسعار أكتوبر، متوقعا انخفاضات على مدار الشهر الجاري.

وانخفضت أسعار حديد التسليح، لأقل من 10 آلاف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، الأربعاء الماضي، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب.

وكان مجلس الوزراء وافق، الشهر الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وتتراجع أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.