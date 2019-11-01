شركة ناشئة تطلق أول تطبيق مصري لعرض وحجز الفنادق والبرامج السياحية

كتب- محمد علاء الدين:

ينطلق تطبيق VISIT المتخصص في العروض السياحية في مصر يناير المقبل، كأول تطبيق مصري لحجز البرامج السياحية والفنادق وغيرها من الخدمات السياحية.

وقال شهاب أحمد مؤسس تطبيق VISIT في بيان اليوم الجمعة، إن فكرة التطبيق جاءت بهدف استخدام التكنولوجيا للمساهمة في تنشيط قطاع السياحة المصري وزيادة عائداته، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها السياحة الإلكترونية في تعظيم عائدات الدول حول العالم من القطاع السياحي.

وأضاف أن تطبيق VISIT عبارة عن منصة رقمية تعرض رحلات شركات السياحة والمرشدين السياحيين المصريين للأجانب مما يخلق وسيلة متطورة وحديثة لعرض الرحلات السياحية في مصر حول العالم.

وأوضح شهاب، أن التطبيق يعتمد على توفير الفنادق والطيران من شركات محلية بأسعار أرخص مقارنة بمنصات الحجز الفوري الإلكترونية مع إتاحة نفس مميزات منصات الحجز الإلكتروني الأخرى حيث يستطيع العميل والسائح تقييم الشركات والتواصل معها مباشرة والدفع إلكترونيًّا.

وأشار شهاب إلى أن تطبيق VISIT يعمل من خلال بوابات دفع محلية بالتعاون مع بنوك مصرية.

ويعتمد التطبيق على العامل الاجتماعي والتواصل المباشر بين العميل ومقدِّم الخدمة من خلال نظام دردشة داخلي في التطبيق كذلك يستطيع السائح أوالمسافر مشاهدة اماكن الزيارة المخطط لها وفقا للبرنامج من خلال التطبيق باستخدام خاصية تدعى Visit Timeline.