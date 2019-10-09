مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تطلق برنامج التعليم التنفيذي بالجونة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ورجل الأعمال ناصف ساويرس، اليوم الأربعاء، عن بدء "برنامج التعليم التنفيذي" بالتعاون مع كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بهدف تطوير الأداء للرؤساء التنفيذيين والمستشارين في القطاعين العام والخاص باعتبارهم قادة اليوم المسؤولين عن التمهيد لمستقبل مشرق للأجيال الجديدة.

أقيم حفل الافتتاح في مدينة الجونة الحاضنة للبرنامج بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم الهولندية للإنشاء والصناعة (OCI NV) وعضو مجلس أمناء جامعة شيكاغو، والمهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ومؤسس مدينة الجونة، وراندال كروزنر، نائب العميد لبرامج التنفيذيين كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، والسيدة يسرية لوزا ساويرس، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وفرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى لفيف من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص.

وخلال مراحل التحضير للبرنامج، ساهمت وزارة التخطيط بفاعلية وإيجابية في التنفيذ الفعلي بالتخطيط، والتصميم لتنفيذ البرنامج منذ بداية العام 2019 من أجل الوصول إلى أفضل تصميم بما يتسق مع رؤية وتوجهات الوزارة والدولة للفترة القادمة.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالشراكة الناجحة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والتي تدل على نجاح التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير برامج تهدف إلى تطوير أداء الأفراد بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في النهوض بالمجتمع المدني، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية الفكر الابتكاري للقادة الحاليين لمواكبة تطورات العصر الحديث."

وأضافت: "اتسمت معايير اختيار الدفعة الأولى من المشاركين بالشفافية، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين إيمانا بحق المرأة في الالتحاق ببرامج التدريب المختلفة."

وأكد رجل الأعمال ناصف ساويرس، أنه تم رصد ميزانية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي لكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو لتنفيذ "برنامج التعليم التنفيذي" في مصر والشرق الأوسط، والذي يعد خطوة أولى من برنامج متكامل لدعم وتطوير التعليم في مصر.

وقال: "نفخر بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكلية بوث لإدارة الأعمال لإطلاق برنامج التعليم التنفيذي الذي يبدأ في الفترة من 7-20 أكتوبر في مدينة الجونة بمشاركة 48 من كبار المسؤولين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص حيث تم تقديم منح كاملة للمشاركين من القطاع العام، ومنح جزئية للقطاع الخاص، موضحا أن هذا البرنامج الرائد يعمل على تطوير الأداء الإداري في القطاعين العام والخاص."

وأضاف أن: "التعليم هو أول خطوة في طريق بناء ونهضة الأمم، حيث يسهم التعليم وبرامج التدريب في الحصول على المعرفة والثقافة مما يعود بالنفع على الشخص والمجتمع ككل. لذلك حرصنا على التعاون مع جامعة عالمية لضمان تقديم محتوى يتوافق مع الاحتياجات المحلية والإقليمية، يقدمه نخبة من أفضل الأساتذة لضمان كامل الاستفادة."

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية ومؤسس مدينة الجونة: "تحرص شركة أوراسكوم للتنمية على تقديم الدعم والتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة ساويرس والمهندس ناصف ساويرس بهدف تطوير قدرات الأفراد الذين يمثلون ثروة مصر وأهم أصولها."

وأضاف سميح ساويرس أن "عام 2019 عام مميز فهو عام التعليم، واحتفالنا بمرور 30 عام على إنشاء مدينة الجونة التي تعد مركزاً لدعم الشباب وريادة الأعمال، حيث حرصنا على توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستضافة العديد من الانشطة والفعاليات مثل برنامج التعليم التنفيذي الذي يتماشى مع استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة."

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في مصر، الذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في ظل عملية التطور والإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليا، مع التركيز على مجالات الاقتصاد، والإدارة، وعلوم البيانات، والرياضيات التطبيقية، وعلوم اتخاذ القرار.

وكان المعهد القومي للإدارة، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمعني بدعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة – قد قام بتصميم استمارة داخلية لتلقي طلبات الترشح من الجهات الحكومية، كما قامت وزارة التخطيط بتوجيه الدعوة لمختلف الوزارات المعنية من أجل ترشيح مشاركين من قبلهم لاجتياز اختبارات التقدم والقبول بالبرنامج في كلية بوث.