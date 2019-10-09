الإمارات الأولى عربيًا في مؤشر التنافسية العالمية 2019

القاهرة- مصراوي:

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 25 عالميًا من 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى في المؤشر.

ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

وبحسب تقرير للمؤشر عن المنطقة العربية جاءت الإمارات في المركز الأول على الدول العربية الموجودة بالمؤشر.

واحتلت قطر المركز الثاني في قائمة الدول العربية والمركز الـ 29 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيًا والمركز الـ 36 عالميًا.

وجاءت مملكة البحرين رابعًا على الدول العربية وفي المركز الـ 45 عالميًا، واحتلت دولة الكويت المركز الخامس عربيًا والـ 46 عالميًا، ثم عمان في المركز السادس عربيًا والـ 53 عالميًا.

وجاءت الأردن في المركز السابع عربيًا والـ 70 عالميًا ثم المغرب في المركز الثامن والـ 75 عالميًا وتونس في المركز التاسع عربيًا والـ 87 عالميًا.

واحتلت لبنان المركز العاشر عربيًا والـ 88 عالميًا، لتكون بذلك أخر دولة في قائمة ضمت أفضل 10 مراكز للدول العربية.

وكان ترتيب مصر تحسن بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، إلى المركز الـ93، من 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ94 في العام الماضي.