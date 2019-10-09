قطاع الأعمال تجدد لأحمد مصطفى في رئاسة القابضة للغزل لمدة 3 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

قرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التجديد لرئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أحمد مصطفى، لمدة 3 سنوات، مع تعديل في مجلس الإدارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين 3 أعضاء جدد بمجلس الإدارة بينهما عضوين متفرغين للشؤون المالية والإدارية والفنية.

وتضمن القرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم عصام صادق محمد صادق عضوا متفرغا للشؤون المالية والإدارية، وممدوح فاروق محمد الديب عضوا متفرغا للشؤون الفنية، واللواء كامل عبد الرحمن محمد هلال عضوا غير متفرغ.

كما شمل القرار التجديد لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم ماري لويس بشارة عضوا غير متفرغ، وأحمس محمود ربيع عضوا غير متفرغ، وعبد الفتاح إبراهيم حسين عضوا غير متفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة، ببذل مزيد من الجهود لتطوير أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وإنجاز خطة الإصلاح الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، كما تقدم سيادته بالشكر لأعضاء المجلس الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس على ما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم.