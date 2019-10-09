وزيرا الصناعة المصري والروسي يفتتحان معرض الأسبوع الصناعي الكبير بالقاهرة

كتبت- دينا خالد:

افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ودينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، فعاليات المعرض والمنتدى التجاري للأسبوع الصناعي الكبير "Big Industrial Week" والذى يعقد بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وشارك في فعاليات افتتاح المعرض، وزير صناعة بيلاروسيا، ووزير تجارة وصناعة كازاخستان، ووزير اقتصاد ارمينيا، ووزير تجارة وصناعة قيرغيزستان.

ويقام المعرض الذي تنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.

وقال عمرو نصار، إن الأسبوع الصناعي الكبير يعد أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية حيث يقام على غرار نظيره الروسي INNPROM والذي يعتبر من أكبر المعارض الصناعية في روسيا.

وأشار نصار، إلى أن المعرض يمثل منصة متميزة لتلاقي كبريات الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والتصنيع في افريقيا وتبادل الخبرات المحلية والدولية ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية والدولية .

واضاف نصار، أن المعرض جاء فى توقيت هام للجانبين حيث يقام بالتزامن مع انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة التجارية المشتركة والجولة الثالثة لمفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

وأضح نصار، أن الأسبوع التجاري الكبير يمثل منصة هامة لإستعراض فرص التعاون بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الصناعي والإستثماري المشترك ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية.