أسعار الذهب بمصر ترتفع لأول مرة في 5 أيام خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى في الخمسة أيام الأخيرة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 682 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 681 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5456 جنيها.

وعالميا، تمسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمكاسب الجلسة السابقة، إذ خفت الإقبال على المخاطرة بسبب تضاؤل الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدي من البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.06 دولار للأوقية صباح اليوم، متمسكا بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت 1% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1511.60 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.