مصر تتقدم إلى المركز الـ93 بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2019

القاهرة- مصراوي:

تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، إلى المركز الـ93، من 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ94 في العام الماضي.

ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

وأظهر التقرير ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث أظهرت تحسنًا كبيرًا في عدد من المؤشرات.

واحتلت مصر المركز 82 في مؤشر المؤسسية مقابل الـ 102 العام الماضي.

وتحسن مركز مصر في مؤشر البنية التحتية لتحتل المركز الـ 52 مقابل المركز الـ 56 العام الماضي.

وتراجع مركز مصر في مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المركز الـ 106 مقابل المركز الـ 100 العام الماضي.

وبقى مركز مصر مستقرًا في مؤشر الاقتصاد الكلي عند المركز الـ 135 مثل العام الماضي.

وتراجع مركز مصر في مؤشر الصحة عند المركز 104 مقابل المركز الـ 99 العام الماضي.

وبقى مركز مصر مستقرًا في مؤشر المهارات عند المركز الـ 99 وهو نفس مركز العام الماضي.

وارتفع مركز مصر في مؤشر سوق الإنتاج إلى المركز الـ 100 مقابل المركز الـ 121 العام الماضي.

كما تحسن مركز مصر في مؤشر سوق العمل إلى المركز الـ 126 العام الجاري مقابل الـ 130 العام الماضي.

وارتفع مركز مصر في مؤشر النظام المالي إلى المركز الـ 93 مقابل المركز الـ 9 العام الماضي.

كما ارتفع مركز مصر في مؤشر حجم السوق إلى المركز 23 هذا العام مقابل المركز الـ 24 العام الماضي.

وصعدت مصر إلى المركز 95 في مؤشر ديناميكية الأعمال هذا العام مقابل المركز الـ 97 العام الماضي.

وتقدمت مصر للمركز الـ 61 في مؤشر القدرة على الابتكار هذا العام مقابل المركز الـ 64 في العام الماضي.