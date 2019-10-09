هيئة الاستثمار تبحث استعدادات تنظيم منتدى "أفريقيا 2019" برعاية السيسي

كتب- مصطفى عيد:

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعدادات الهيئة لتنظيم منتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، واللواء خالد محمد عارف، وطارق توفيق، ومحمد الإتربي، وطارق شكري، أعضاء المجلس.

وينظم منتدى أفريقيا 2019 وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية المنتدى في عرض فرص الاستثمار الواعدة في القارة الأفريقية بمختلف القطاعات، واستغلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، في عرض رؤية مصر المتكاملة للقارة الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعديد من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت إن المنتدى سيكون بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، مع التركيز على مشروعات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقرر المجلس، تشكيل عدد من اللجان لمتابعة أنشطة الشركات، وإزالة أي معوقات تواجهها وتشجيعها على زيادة استثماراتها.