تشكيل مجموعة عمل بين مصر وفلسطين لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، التقى وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلى.

وأضاف البيان أن المباحثات بين الوزيرين تناولت أهمية التنسيق المستمر لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والإستثمار بين البلدين.

وبحسب البيان تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المسئولين في الوزارتين لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجاري والإستثمارات المشتركة وحل أي مشكلات قد تواجه إنسياب حركة التجارة.

وقال عمر نصار في البيان إن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ.

وبحسب نصار تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبصفة خاصة في مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة في مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية وإقامة المعارض.

وقال نصار إن المباحثات قد تناولت أيضاً رغبة الجانب الفلسيطيني في زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية خاصة في ظل جودتها العالية وسعرها التنافسي وهو الأمر الذى رحب به الجانب المصري.

وأضاف نصار أن هناك إمكانية لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على احتياجات السوق الفلسطيني من كافة السلع والمنتجات المصرية.

ونقل البيان عن خالد العسيلى، وزير الاقتصاد الفلسطيني، قوله إن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين وهو ما يعكس قوة وعمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال فى البلدين بما يعكس زيادة حجم التبادل التجاري خاصة وأن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين البلدين.

وبحسب العسبلى سيتم إيفاد عدد من رجال الأعمال لزيارة مصر قبل نهاية العام الجاري لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصري.

وطالب العسيلى بدعم مصر لملف إنضمام فلسطين إلى إتفاقية أغادير والتي تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس حيث ستسهم هذه الإتفاقية في زيادة وإنسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الإتفاقية.

ودعا إلى أهمية توقيع المزيد من إتفاقيات التعاون المشترك للإستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وبصفة خاصة في مجالات التعاون التقني والتدريب الفني والمهني، بحسب البيان.