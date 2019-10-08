بنك مصر يطلق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه أطلق خدمات الإنترنت البنكي، بأحدث إصداراتهم، لإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

وأضاف أنه أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، لتوفير قناة مصرفية رقمية مبتكرة تضمن قيام العملاء بإجراء معاملاتهم البنكية الروتينية والمدفوعات اليومية بكل سهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال الحواسب الآلية والهواتف الذكية.

هذا وتتيح خدمة BM Online العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تلبي احتياجات العملاء ومنها؛ الاطلاع على الحسابات البنكية، وإدارة البطاقات الائتمانية والودائع والقروض، بالإضافة إلى التحويل بين الحسابات داخل البنك من خلال خطوات معدودة، كما تتيح الخدمة للعملاء إمكانية طلب إصدار أو ايقاف دفتر شيكات/ بطاقة خصم مباشر وغيرها من الخدمات التي تُسهل على العملاء.

وأشار إلى أن البنك يخدم عملائه أيضا من خلال شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 650 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يمتلك البنك شبكة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2700 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات.

وأشار البنك إلى أنه قام لأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.