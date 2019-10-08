أسعار الدولار تواصل الاستقرار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء، 16.36 جنيه للبيع.