شعبة البقالة: بعض السلع التموينية تباع بأسعار أغلى من السوق الحر

كتبت- منار الرخ:

قال محمد الديب، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار بعض السلع التي يتم صرفها على البطاقات التموينية لدى التجار أعلى من أسعار نظيرتها في السوق الحر.

وأضاف الديب خلال اجتماع للشعبة اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو السكر على سبيل المثال يصل ضمن المقررات التموينية إلى 9.25 جنيه، في حين أن سعره لدى التجار في السوق الحر يصل إلى 7.5 جنيه، وكذلك الحال بالنسبة للأرز.

وذكر أن بعض السلع التي يحتاجها المواطن ليست متوافرة لدى بقالي التموين، مضيفا: "الخسارة جاية من كل ناحية ومفيش استفادة".

وأوضح محمد الديب، سكرتير عام الشعبة، أن "عددا من أصحاب فروع منفذ "جمعيتي" يدفعون حوالي 4000 جنيه شهريا لسداد التمويل البنكي، في حين أن هامش ربحهم لا يتعدى 1000 جنيه".

وأشار إلى أن الشعبة أرسلت عددا من المذكرات لوزير التموين ولكن دون جدوى ولم يتم حل مشكلة واحدة من مشكلات بقالي التموين التي عرضت في هذه المذكرات التي تم إرسالها، مطالبا الوزير بالنظر في هذه المشكلات القائمة منذ شهور، حتى لا يقبل بعضهم على بيع محلاته.

وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن 30% من بقالي التموين يعرضون محلاتهم للبيع في الفترة الحالية، بسبب قلة هامش الربح.

وأضاف كاسب خلال اجتماع الشعبة، أن هامش ربح التاجر لا يتعدى الـ15% من قيمة المبيعات، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، والبترول، وإيجارات المحلات، مشيرا إلى أن المواطن يلجأ لشراء السلع من التاجر الحر نظرا لأن أسعار السلع لديه أقل من نظيرتها لدى بقالي التموين.

وكانت شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، تقدمت في يوليو الماضي بمذكرة لوزير التموين، مطالبة بتدخله لحل مشكلات التجار التموينيين وأصحاب المحلات بمشروع "جمعيتي".

وتضمنت المذكرة، عرض بعض المشكلات التي تواجه بقالي التموين منها، قلة هامش ربح التجار، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وزيادة أسعار نولون نقل السلع، مطالبين ألا يقل الهامش عن 15% بدلا من بين 1 و2% حاليا.

كما تضمنت المشكلات، وفقا للمذكرة، عدم توافر السلع التي نوهت وزارة التموين بتواجدها بفروع الجملة، الأمر الذي زود أعباء التاجر عبر توفير هذه السلع من الأماكن الأخرى بسعر أغلى.