"جوميا" تطلق مركزًا للتكنولوجيا في مصر للتوسع في خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر JumiaPay

القاهرة- مصراوي:

قالت منصة التجارة الإلكترونية، جوميا، المدرجة في بورصة نيويورك، إنها اختارت السوق المصري، لإطلاق مركز تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المركز سيضم فريق عمل تقني من مهندسين سوف يتم تعيينهم وتدريبهم على أعلى مستوى احترافي بهدف مواكبة التوسعات التي تقوم بها "جوميا" عبر خدمة JumiaPay

وقالت جوميا إن المركز يعكس أهمية مصر كسوق ناشئ في مجال التجارة الإلكترونية بالنسبة لجوميا العالمية بالإضافة إلى ثقتها في الخريجين المصريين من المطورين والمهندسين، حيث تقوم جوميا من خلال المركز الجديد بتوفير عشرات من فرص التدريب والعمل للشباب المصري من خلال صقل مهاراتهم في مجال التطوير والمدفوعات الإلكترونية يقوم المركز بتقديم الدعم الفني من خلال خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة عبر JumiaPay.

ويهدف المركز إلى المساهمة في أن تصبح مصر مركزاً للانطلاق وريادة الأعمال في مجال الدفع الإلكتروني بالنسبة للقارة الإفريقية بما يتيح نقل الخبرات إلى باقي الدول المحيطة والعمل على توفير وسائل دفع إلكترونية يستطيع العملاء استخدامها بكل سهولة ويسر وأمان، بحسب البيان.

ويعد JumiaPay حلاً آمناً وسهلاً لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت على منصة جوميا، بهدف دمج خدمات مالية إضافية في المستقبل والتحول إلى المجتمع اللانقدي، وتعكس شراكتها مع ماستركارد والبنك الأهلي المصري لتسهيل الدفع عن طريق البطاقات الإئتمانية أو من خلال شبكة فوري المنتشرة في كل انحاء الجمهورية أو من خلال المحفظة الإلكترونية لشركة جوميا، وفقا لما ذكره البيان.

وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر: " يسعدنا جدًا أن يتم إطلاق هذا المركز التقني في مصر، ونحرص على مواصلة خدمتنا وعملائنا بأفضل الطرق على الإطلاق".

وأضاف أن "اختيار مصر لاستضافة مركز جوميا لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية أكبر دليل على ريادة السوق المصرية في مجال التحول الرقمي والشمول المالي".