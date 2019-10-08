جمال السادات: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن التوقيت الحالي هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء مع جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بهدف دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

وناقش السادات والجروان، عددًا من الموضوعات، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبري في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين الإمارات ومصر، وتعزيز نقاط القوة لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال السادات، إن الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف.

وأضاف السادات أنه "من هذا المنطلق اجتمعنا اليوم لبحث مزيد من التعاون بين البلدين ودعم الاستثمار الإماراتي في مصر، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والتأكيد على دعم المستثمرين المتواجدين في السوق المصري حاليًا".

وتتوزع الاستثمارات الاماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة، بحسب السادات.

وأوضح أن مصر في الوقت الحالي تمتلك من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، لوجود استقرار حقيقي، وبنية تحتية مؤهلة وتشريعات وقوانين استثمار متميزة، والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، وسهولة تحويل الأرباح للخارج.

وأشار السادات إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وضمان المستثمرين أموالهم في مصر قرروا إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى كاستثمارات إضافية دون وكود أي مخاوف وهي دلالة على ثقتهم في المناخ الاستثماري في مصر.

وقال إن القيادة السياسية في مصر وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لديهم رؤية جادة لدعم الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي ينعكس على صغار الموظفين بخفض معدل البيروقراطية بشكل كبير عما كان في السابق.

وقال جمال سيف الجروان، إن التواصل مع المجلس المصري الإماراتي له أهمية كبيرة لما يعكسه من نبض السوق المصري، و"يسعدنا التعاون خلال المرحلة القادمة، في ظل وضع متميز للاستثمارات الإماراتية في مصر".

وأضاف الجروان أن السوق المصري واعد وجاذب للاستثمارات، وأنه تم حل 80% من المشكلات العالقة بين مستثمرين إماراتيين في السوق المصري.