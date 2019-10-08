اتصالات مصر: زيادات أسعار الطاقة رفعت تكاليف التشغيل بنسبة 70%

رسالة دبي - محمد علاء الدين:

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي شركة اتصالات مصر، إن تكاليف التشغيل ارتفعت بنسبة تصل إلى 70% خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأوضح متولي، في تصريحات لعدد من الصحفيين على هامش مؤتمر جيتكس دبي، اليوم الثلاثاء، أن هناك مصاريف تشغيلية جديدة بدأت تُفرض على الشركة، مثل رسم انتفاع على محطات التقوية في المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من دفع قيمة إيجارية المطور العقاري للمنطقة، وهو ما يعتبر ازدواجية للإيجار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا لتخفيض الدعم لمنتجات الطاقة، والذي يتبعه زيادات متوالية في سعر المتجات البترولية للوصل بها إلى سعر التكلفة.

وقال متولي، إن قطاع نقل البيانات ساهم بنسبة 40% من الإيرادات خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمته إلى 50 % خلال العام المقبل.

وأضاف أن إيرادات الشركة نمت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل لأكثر من 7 مليارات جنيه .

ووصل عدد عملاء اتصالات مصر إلى 20 مليون عميل نشط، كما أطلقت الشركة قيمة مضافة جديدة منها اتصالات ميوزيك وبها نصف مليون عميل جديد، بحسب متولي .

وأشار رئيس الشركة، إلى أن اتصالات لديها أكثر من 900 منفذ خدمة عملاء على مستوى الجمهورية مقارنة بـ 4 مراكز عند إطلاق الخدمة في 2007.

وتابع أن الشركة تستهدف إضافة محلات جديدة وتطوير أخرى قائمة فعليا .

وقال خالد المرشد، رئيس القطاع التكنولوجي في اتصالات مصر، إن جميع بيانات العملاء مؤمنة من المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن الشركة تضع المشتركين على رأس أولوياتها .