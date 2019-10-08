  • عاجل:أمام البرلمان.. مدبولي: الدولار كان سيصل لـ35 جنيهًا و"الإصلاح" يأكل شعبيتنا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

    01:03 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

    محل لتجارة المشغولات الذهبية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، لتواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 681 جنيها مقابل 682 جنيها أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 584 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 778 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5448 جنيها.

    وعالميا، هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.32 دولار للأوقية.

    وكانت أسعار الذهب المحلية انخفضت جنيهين للجرام خلال تعاملات أمس مقارنة بمستوياتها أمس الأول الأحد.

    أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

    الخبر التالى:

    390 جنيها للطن.. تراجع جديد في أسعار حديد عز بعد خفض الغاز
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان