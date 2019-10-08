أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، لتواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 681 جنيها مقابل 682 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 584 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 778 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5448 جنيها.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1489.32 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب المحلية انخفضت جنيهين للجرام خلال تعاملات أمس مقارنة بمستوياتها أمس الأول الأحد.