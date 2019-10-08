الصناعة: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وكوريا 52% خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

رأس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقال نصار، إن المجلس يلعب دوراً رئيسياً في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف نصار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار، مقابل مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.

وتابع نصار، أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

وأشار نصار، إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.

وأوضح نصار أن هناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.

وأكد نصار على اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية.

وقال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية في قارة افريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف يوتشول، أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وقال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن الجانب الكوري بالمجلس يضم عدد كبير من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وأشار كيم، إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.