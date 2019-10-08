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    بنك القاهرة يتبرع بـ 60 مليون جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

    11:53 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    بنك القاهرة يتبرع بـ 60 مليون جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

    الأستاذ طارق فايد

    القاهرة- مصراوي:

    وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، للمساهمة في تطوير وتجهيز إحدى وحدات المناظير وقسم غرف المرضى بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث بالمجان وذلك بمبلغ 60 مليون جنيه.

    وقع البروتوكول كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وهبة السويدي رئيسة مجلس أمناء أهل مصر للتنمية.

    وقال فايد إن مشاركة البنك في دعم مؤسسة أهل مصر تعد واجباً أساسياً يقع على عاتق البنك انطلاقاً من دوره في مجال المسئولية المجتمعية وحرصه الدائم على توجيه الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسة التي تعد أول مؤسسة تنموية في مصر والشرق لأوسط وأفريقيا تهتم بعلاج مصابي الحروق.

    وقالت هبة السويدي رئيسه مجلس أمناء أهل مصر للتنمية، إن المؤسسة تهدف لمواجهة الأعداد الكبيرة من الإصابات بالحوادث والحروق في ظل قلة الوعي بكيفية التعامل مع تلك الإصابات، وكذلك تنظيم ورش عمل للتوعية بمخاطر الحروق، بالإضافة إلى التدريب على الإسعافات الأولية في حالة حدوث الحرق.

    بنك القاهرة مؤسسة أهل مصر للتنمية مستشفى أهل مصر طارق فايد

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