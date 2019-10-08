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    الضرائب: تطبيق الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا لشركات الأموال

    11:47 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    الضرائب: تطبيق الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا لشركات الأموال

    رئيس مصلحة الضرائب على هامش افتتاح فروع جديدة لها

    كتب- مصطفى عيد:

    قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أنه‏ تقرر بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية فيما يخص الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (نماذج 41 ضرائب) اعتباراً من الفترة الثالثة لعام 2019 والتي بدأ التوريد لها اعتباراً من أول أكتوبر الجاري عن الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر، وذلك بالنسبة لشركات الأموال.‏

    وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أضاف حسين أنه سيتم قبول نماذج (41 ضرائب) من شركات الأموال إلكترونياً فقط من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

    جاء ذلك خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة لمصلحة الضرائب بمحافظة السويس، وتشمل فرعا لنماذج الخصم الضريبي، وفرعا لمكافحة التهرب الضريبي بالسويس وجنوب سيناء، وكذلك فرع تشغيل النماذج الضريبية.

    وذكر حسين أن قرار العمب بالمنظومة الإلكترونية يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين, وفي اطار السعي الدائم للتطوير والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الممولين.

    عبد العظيم حسين مصلحة الضرائب شركات الأموال

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