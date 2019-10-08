اتصالات مصر تفاوض شركات عقارية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

رسالة دبي – محمد علاء الدين:

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن شركته تتفاوض مع شركات تطوير عقاري لتوصيل خدمة الاتصالات الثلاثية المتكاملة.

وأضاف متولي، خلال تصريحات لعدد من الصحفيين، على هامش مؤتمر جيتكس دبي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تتفاوض مع 3 إلى 4 شركات تطوير عقاري، لتوصيل الخدمة التي تضم صوت وصورة ونقل البيانات خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح أن اتصالات مصر تمكنت من توصيل خدمة الثابت الافتراضي على شبكة المصرية للاتصالات إلى ألف عميل حتى الآن .

وقال الرئيس التنفيذي، إن شركة اتصالات مصر بدأت في التشغيل التجريبي للخدمة خلال دورة العام الماضي من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات، وتم إطلاق الخدمة تجاريا منذ شهرين تقريبا .

وقال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بالشركة، إن الهدف من تقريرقياس جودة الخدمة الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات هو تحسينها على حد تأكيدات وزير الاتصالات، مشيرًا إلى أن شركته أرسلت ملاحظات على طرق عرض نتائج هذه القياسات وحساب النتائج إلى جهاز تنظيم الاتصالات.