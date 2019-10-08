اتصالات الإماراتية تقدم خدمة اكتشاف الحرائق عند بعد بحساسات ذكية

رسالة دبي - محمد علاء الدين:

قالت خديجة الحميري، مسؤولة في مركز شركة اتصالات الإماراتية للإبداع، إن شركتها تقدم خدمة تركيب حساسات لاكتشاف الحرائق عن بعد بمراكز خدمات اتصالات بالتعاون مع الحكومة مقابل رسوم تسدد سنويا.

جاء ذلك خلال جولة لمصراوي اليوم الثلاثاء داخل مقر المركز بالمجموعة في دبي استعرضت خلالها ممثلة الشركة فيلما قصيرا لتاريخ تأسيس المجموعة.

وأوضحت الحميري، أن متوسط وصول فرق إخماد الحرائق عالميا يتراوح بين 8 و10 دقائق وتستهدف الشركة الوصول إلى دقيقتين فقط .

وتعمل اتصالات الإمارات في 15 دولة حول العالم وتضم مجموعة موظفين من خبرات وظيفية متنوعة، وتسعى لتبني أحدث التكنولوجيات الرقمية، بحسب الحميري.

كما تمتلك الشركة تمتلك 13 مركز بيانات في الإمارات، كما أن مركز الإبداع مزود بالكامل بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.