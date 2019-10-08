جمال السادات: عقد أول مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الإماراتي في ديسمبر

كتب- محمد علاء الدين:

قال جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك اجتماعه الأول في ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من تشكيل الجانب الإماراتي.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر جايتكس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمدينة دبي، أن تأخر تفعيل أعمال المجلس المشترك، كان نتيجة عدم وجود نظير له في الإمارات، وانه جاري حاليا تأسيس المجلس الإماراتي المصري، لتفعيل التعاون المشترك.

وأشار إلى أن الجانب المصري عقد اجتماعين منذ تشكيله حتى الآن، وأنه سيعقد اجتماعه الثالث خلال الشهر الجاري.

وأوضح السادات، أن هدف المجلس هو زيادة التعاون بين الشركات المصرية والإماراتية، والعمل على حل أي مشكلات تواجه الشركات الإماراتية في مصر أو المصرية في الإمارات.