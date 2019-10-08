مؤشرات البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14448 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 1.5% إلى مستوى 14413 نقطة.