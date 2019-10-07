مصراوي يرصد أسباب تراجع أسعار اللحوم في جولة بالأسواق (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت حركة الإقبال على اللحوم ضعفا منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن، مما دفع بعض الجزارين إلى خفض الأسعار، وفقا لعدد من أصحاب محلات الجزارة، أثناء جولة لمصراوي بسوق أرض اللواء بالجيزة.

ورصد مصراوي خلال الجولة، تفاوت سعر كيلو اللحوم بين الجزارين، على حسب النوع والجودة، والتاجر الذي يشتري منه الجزار.

وقال عطية محمد، صاحب أحد محلات الجزارة بمنطقة أرض اللواء، إن حركة الإقبال على شراء اللحوم ضعيفة منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن، "وده خلى الجزارين ينزلوا في أسعار اللحوم".

وشهدت أسعار اللحوم تراجعا بنحو 20 جنيها في الكيلو الواحد خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تراجع الإقبال، بحسب ما قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، أمس.

وتابع عطية، أن هناك وفرة في المعروض من اللحوم بالأسواق وهو ما دفع الجزارين أيضا من الجانب الآخر إلى خفض الأسعار.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 110 جنيهات و130 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضاني بين 160 و170 جنيها، بحسب الجودة والقطع، وفقا لقول حنفي الطناشي صاحب أحد محلات الجزارة بالمنطقة.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي والجاموسي بين 80 جنيها و100 جنيه، وسعر كيلو اللحم السوداني بنحو 85 جنيها.

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