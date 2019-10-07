"موني جرام" تبرم شراكة مع البنك الزراعي لتقديم خدمات تحويل الأموال

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة "موني جرام الدولية"، العاملة في مجال تحويل الأموال، في بيان اليوم الاثنين، إنها أبرمت شراكة مع البنك الزراعي المصري، تهدف إلى تزويد المستهلكين المصريين بأكبر مجموعة من الخدمات المرنة التي تتيح لهم إرسال واستلام الأموال في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشركة أنها باشرت تقديم خدماتها في مجال تحويل الأموال انطلاقاً من فروع مختارة للبنك الزراعي المصري في يوليو الماضي، على أن تتوسع عبر شبكة البنك لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما لعب دورا في تمكين العملاء من استلام الأموال إما بالدولار الأمريكي أو اليورو، والذي ساهم في دعم الاقتصاد على نطاق أوسع في مصر.

وأشارت الشركة إلى أنه وفقاً للبنك الدولي, نمت مصر لتشكل خامس أكبر وجهة لاستلام التحويلات المالية على مستوى العالم، حيث ارتفع إجمالي المبالغ المستلمة بنسبة 17% ليصل إلى 29 مليار دولار في عام 2018، وهي بذلك تمثل ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية في الدولة، بعد الصادرات.