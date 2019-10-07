صرف تعويضات بقيمة 240 مليون جنيه لعمال القومية للأسمنت

كتبت- شيماء حفظي:

قال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية لشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – لمصراوي، إنه تم صرف تعويضات لـ 540 عاملا بإجمالي 240 مليون جنيه حتى الآن.

وأوضح سلاطين، أنه يتم صرف تعويضات العاملين في إطار السيولة المالية المتاحة، والتي تتم بعد تحويل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت في أكتوبر الماضي، إغلاق شركة القومية للأسمنت، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وقال رئيس اللجنة النقابية، إن لجنة التعويضات تنتظر تحويل آخر دفعة من مستحقات شركة القومية للأسمنت مقابل استحواذ الشركة القابضة على حصتها بشركة النهضة للأسمنت.

وأوضح "ننتظر تحويل نحو 60 مليون جنيه من الشركة القابضة، وبهذا نكون حصلنا على 303 ملايين جنيه مقابل استحواذ القابضة على أسهم شركة النهضة والتي كانت تملكها الشركة القومية للأسمنت".

وأضاف أنه بعد هذه الدفعة، سيكون لدى القابضة تحديًا لتوفير نحو 500 مليون جنيه، لاستكمال عملية تعويض العمال.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات الكمياوية بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، بعدما استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وجاء قرار الإغلاق، بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها، وفقا للجمعية العامة غير العادية، التي أكدت عدم القبول باستمرار الشركة بعدما تجاوزت خسائرها مليار جنيه.