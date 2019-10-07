أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقود مشروعات بقيمة 1.3 مليار دولار في 3 شهور

كتب- مصطفى عيد

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها أضافت عقود جديدة للمشروعات تحت التنفيذ بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2019، بزيادة 150% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018، وزيادة 39% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2019.

وقالت الشركة إن إجمالي قيمة العقود الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى 2.7 مليار دولار، بزيادة 79% عن قيمة العقود المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2018، والبالغ قدرها 1.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن مصر استمرت في الاستحواذ على غالبية العقود الجديدة، والتي تمثل 75% من إجمالي العقود الجديدة في الربع الثالث من عام 2019، حيث دعمت الشركة من ريادتها في قطاع النقل، وذلك من خلال قيام التحالف المشترك لشركة أوراسكوم للإنشاءات بأعمال تصميم وبناء وتشغيل وصيانة خطوط أول مونوريل يتم تنفيذه في مصر.

وتنفذ الشركة من خلال تحالف آخر جميع أعمال السكك الحديدية لمسافة 160 كيلو متر لمشروع القطار الكهربائي الجديد في مصر، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أن الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية استمرت في تقديم أداء قوي من خلال إبرام عقود جديدة، تمثل نسبة 25% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وتشمل المشروعات الجديدة البارزة للشركة في الولايات المتحدة أعمالًا إضافية في قطاع مراكز البيانات (Data Center)، والذي أصبح مؤخرًا ضمن القطاعات الرئيسية للشركة، علاوة على ذلك، وقعت الشركة مشروعات جديدة كبيرة في مختلف قطاعاتها الرئيسية مثل مشروعات المباني التجارية، بحسب البيان.

ووصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة المتوقعة للشركة (Consolidated Backlog) في 30 سبتمبر الماضي إلى 5.1 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار دولار في 30 سبتمبر 2018، و4.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي.