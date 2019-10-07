حديد عز يقفز 15%.. البورصة تصعد في أول جلسة بعد خفض سعر الغاز

كتبت- شيماء حفظي:

قادت الارتفاعات في أسهم شركات الحديد والصلب وخاصة شركة حديد عز، على خلفية خفض أسعار الغاز، مؤشرات البورصة للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع الؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة 1.5% إلى مستوى 14431 نقطة، مدعوما بمشتريات محلية.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين، صافي شراء بقيمة 222.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 201.8 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقمية 20.6 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، إن الارتفاع في المؤشر الرئيسي، جاء مدعومًا بالنظرة التفاؤلية في عدد من الأسهم بعدما أعلنت الحكومة تخفيض أسعار الغاز للمصانع في بعض الصناعات.

وانعكس هذا الأداء على سهم حديد عز الذي تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بنسبة 15.2% وارتفع سهم شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 6%، بحسب زكريا.

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغازلصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وقال زكريا، إنه على الرغم من عدم تأثر شركات الأسمنت كثيرًا بقرار خفض أسعار الغاز نتيجة تحول أغلبها لاستخدام الفحم، لكن هناك تحسن عام في القطاعات المرتبطة بالحديد، وهو ما ظهر في سهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند حيث ارتفع بنحو 10%.

وذكرت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في بيان للبورصة اليوم، "لا يوجد أي تأثير لتخفيض سعر الغاز علىنتائج أعمال الشركة، حيث أن الشركة تستخدم الفحم والفحم البترولي كوقود".

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