الاستثمار: افتتاح مكتب إقليمي لصندوق التنمية الزراعية بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم الاثنين، مكتبا إقليميا للصندوق في القاهرة، يخدم 7 دول في المنطقة، بحسب بيان من الوزارة.

وقالت الوزيرة، إن هذا المكتب سيسهم في زيادة التعاون بين مصر والصندوق، خلال المرحلة المقبلة، وسرعة استجابة الصندوق لأولويات التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.

كما سيساهم هذا التعاون في دعم صغار المستثمرين بمجال الزراعة والشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، ودعم المشروعات الزراعية في مصر.

وأضافت الوزيرة، أن مصر داعمة لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق بالقاهرة، كتطبيق أصيل لدور مصر الريادي في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، لتعزيز معرفة الخبراء الدوليين باحتياجات المزارعين والمستهلكين بالمنطقة، والتحديات التي تواجههم.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، إن هذا المكتب يخدم كمركز استراتيجي للتنمية الريفية لأعمال الصندوق في الحد من الفقر، وتمكين النساء والشباب، وخلق فرص عمل في المنطقة.

وأشار إلى أن احتضان القاهرة لأول مكتب إقليمي للصندوق في المنطقة سيوفر الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة العربية، خاصة في الدول التي شهدت صراعات مثل سوريا، ما يتماشى مع توجه مصر الخارجي واستهدافها المشاركة في دعم وإعادة إعمار الدول المتضررة من الصراعات.

وقالت خالدة بوزار، المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، إنه على مدار أكثر من أربعة عقود من الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، موّل الصندوق 14 مشروعا بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار ليستفيد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.

وقالت دينا صالح، مديرة المكتب الإقليمي في القاهرة للصندوق :"تعد القاهرة خيارنا الاستراتيجي لتعزيز وترسيخ خطى شراكتنا الناجحة مع مصر، ونحن فخورون بأن مصر هي المستفيد الأكبر من مساعداتنا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت "القاهرة كانت من أول الدول الأعضاء التي تلقت تمويل الصندوق، وسيمكننا هذا المكتب من خدمة الحافظة الاستثمارية للصندوق في المنطقة، وإنشاء ممر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات".

وذكرت، أن المكتب الإقليمي في القاهرة يدير حافظة استثمارية من 18 مشروعا جاريا يستفيد منها ملايين السكان الريفيين.