"ديجيتال بلانتس": نستهدف فتح أسواق جديدة بالمشاركة بمعرض "جيتكس" بدبي

دبي- محمد علاء الدين:

قال أحمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة "ديجيتال بلانتس"، إن شركته تهدف من خلال مشاركتها في معرض "جيتكس للاتصالات والتكنولوجيا 2019" بمدينة دبي الإماراتية، إلى فتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

وتشارك "ديجيتال بلانتس" المتخصصة في تقديم حلول الاتصالات والحلول التقنية في مصر والشرق الأوسط، لأول مرة هذا العام في "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، بحسب ما قال حنفي لمصراوي، على هامش المعرض.

وذكر حنفي أن "ديجيتال بلانتس" تستعرض خلال مشاركتها في المعرض، أحدث الحلول التأمينية العالمية، وأنظمة الربط والاتصالات والتي تخدم شريحة كبيرة من قطاع الأعمال.

وتعد شركة "ديجيتال بلانتس" الشريك الأول في مصر لشركة "Sophos" الإنجليزية لحلول أمن المعلومات.

ويعتبر معرض "جيتكس" أكبر معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعقد في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ويستقبل أسبوع جيتكس للتقنية 2019 أكثر من 150 ألف زائر، من 140 دول، وأكثر من 4800 عارض ومتحدث من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد حنفي إن "جيتكس" يوفر منصة استراتيجية هامة لتعزيز جسور التواصل المباشر مع شريحة واسعة من الشركات الباحثة عن أفضل حلول تأمين الأعمال التي تلبي الاحتياجات الحالية والناشئة، لا سيما في مجال أنظمة الربط والأمن السيبراني.

وبحسب حنفي، تشير توقعات مؤسسة جارتنر للأبحاث بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 160 مليار دولار في عام 2019.