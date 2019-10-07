أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلي رغم ارتفاعها عالميا

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، رغم ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب تراجعت جنيهين إلى 682 جنيها، مقابل 684 جنيها للجرام أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 779 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5456 جنيها.

وأرجع نجيب، تراجع سعر الذهب محليا رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميا، إلى حالة الركود التي يشهدها السوق وقلة طلب على المشغولات الذهبية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية بقيمى طفيفة بلغت 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5% الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1511 دولارا للأوقية.